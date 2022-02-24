Лавров и Ван И обсудили по телефону ситуацию на востоке Украины

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили ситуацию на востоке Украины в контексте признания Россией ДНР и ЛНР. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном во вторник.

"Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации на востоке Украины в контексте признания Россией Донецкой и Луганской народных республик и о решении президента Владимира Путина в ответ на обращение глав ДНР и ЛНР [о защите]", - говорится в сообщении.

Министры иностранных дел России и Китая выразили общее мнение, что причиной нынешнего кризиса стал поощряемый США и их союзниками отказ Киева от реализации минского "комплекса мер", который был одобрен СБ ООН.

"Министры выразили общее мнение, что причиной нынешнего кризиса стал поощряемый США и их союзниками отказ Киева от реализации минского "комплекса мер", одобренного Советом Безопасности ООН", - информировали в МИД РФ.

Москва и Пекин настаивают, что всем странам необходимо уважать принцип неделимости безопасности, говорится в сообщении МИД РФ.

"Подчеркнуто, что Россия и Китай настаивают на необходимости для всех стран уважать принцип неделимости безопасности", - говорится в сообщении.