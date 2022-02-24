Климов надеется на скорое наказание виновных в военных преступлениях в Донбассе

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов рассчитывает, что виновные в военных преступлениях на территории Донецкой и Луганской народных республик в ближайшее время будут привлечены к ответственности.

Отвечая в четверг во время пресс-конференции на вопрос, как продвигается работа с привлечением к уголовной ответственности виновных в военных преступлениях против граждан в ЛНР и ДНР, Климов сказал, что, по его данным, Следственный комитет России подготовил немало материалов по конкретным преступлениям, есть конкретные фамилии военных преступников, в том числе на Украине.

"После признания Луганской и Донецкой народных республик Российской Федерацией мы, я надеюсь, в сотрудничестве с правоохранительными структурами этих двух независимых государств сможем в ближайшее время довести эту работу до логического конца и привлечь к непосредственной уголовной ответственности тех, кто обагрил свои руки кровью ни в чем неповинных людей, проживающих в соседней с нами стране, в соседних с нами странах, если говорить исходя из сегодняшней ситуации", - сказал Климов.

Президент России на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.