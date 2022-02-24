КПРФ понимает решение о военной операции России на Украине

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что коммунисты понимают решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции.

"Президент сегодня обратился ко всем гражданам страны и мировому сообществу. Мы разделяем его озабоченность и понимаем то решение, которое принято высшим руководством нашей страны. Оно, прежде всего, направлено на обеспечение безопасности, утверждение мира на многострадальной украинской земле, прежде всего, в Донбассе", - сказал Зюганов журналистам в четверг.

Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.