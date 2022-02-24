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Военная операция на Украине
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Украинские пограничники покинули места дислокации на российско-украинской границе

По состоянию на 13:00 мск украинские пограничники покинули все подразделения на границе двух стран
© AP Photo/Evgeniy Maloletka

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Пограничники Украины массово покинули места дислокации на российско-украинской границе. Об этом в четверг ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"По состоянию на 13:00 мск украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе", - подчеркнули в ФСБ.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром он заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

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Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.
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