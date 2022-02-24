Климов заявил, что мнение президента Литвы о статусе Украины в ЕС не является определяющим

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Мнение президента Литвы Гитанаса Науседы, предложившего дать Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, не является определяющим, решения принимаются в других местах. Об этом заявил в четверг зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Мнения разного рода политиков из стран Балтии или Польши не являются определяющими. Решения принимаются совершенно в других местах. Поэтому я бы спокойно относился к такого рода историями", - сказал сенатор на пресс-конференции в четверг, комментируя предложение литовского лидера.

Он полагает, что такими политиками обычно движет желание напомнить о себе. "Скорее всего, они хотят на этой антироссийской информационной войне напомнить о своем существовании, потому что они свою политическую карьеру, как правило, строили на русофобии. Вот они и продолжают двигаться по этой парадигме", - сказал Климов.

Он также напомнил, что Россия никогда не высказывалась в жестко негативном плане по поводу расширения Евросоюза. "Речь шла о том, что необходимо прекратить расширение НАТО в сторону РФ", - подчеркнул парламентарий.

Как сообщило агентство Блумберг, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва предложит дать Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз на саммите ЕС, который пройдет позднее в четверг. Однако цитат главы литовского государства агентство не привело.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.