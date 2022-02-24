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На территорию РФ в Брянской области и Крыму перешли 46 украинских пограничников

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Более 40 пограничников Украины перешли на территорию России в Брянской области и Крыму. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Покинувшие места службы украинские пограничники прибывают на территорию Российской Федерации", - отметили в ЦОС.

По информации ФСБ, в 11:15 мск в пункт пропуска "Троебортное" погрануправления ФСБ России по Брянской области прибыли 26 военнослужащих Госпогранслужбы (ГПС) Украины, отказавшиеся проходить дальнейшую службу на территории Украины. "В 12:10 мск в пункт пропуска "Джанкой" пограничного управления ФСБ России по Республике Крым прибыли 16 военнослужащих ГПС Украины, отказавшиеся проходить дальнейшую службу на территории Украины", - добавили в ФСБ.

Ранее в ФСБ сообщили, что украинские пограничники стали массово покидать места дислокации на российско-украинской границе.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром он заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

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