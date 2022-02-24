Климов не исключил возможность диалога в "нормандском формате"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Москва открыта к равноправному диалогу в "нормандском формате", но он требует воли со всех сторон. Такое мнение высказал в четверг на пресс-конференции заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Возможность диалога всегда остается, и в каком формате этот диалог будет, между четырьмя государствами или большим количеством государств - это, соответственно, процесс, который требует все-таки воли со всех сторон. Наш президент в своем заявлении отметил открытость России к переговорному процессу, но это должен быть именно процесс равноправных сторон", - сказал Климов, отвечая на вопрос о перспективах диалога в рамках "нормандского формата".

"Я полагаю, что весь мир должен исходить из того, что мы открыты для конструктивных, равноправных, взаимоуважительных переговоров по таким вопросам, которые имеют очевидный глобальный интерес. К ним относятся вне всякого сомнения вопросы войны и мира на Европейском континенте. Наши предложения давно были сделаны, наши разъяснения по этому поводу всем переданы", - сказал Климов.

Минские соглашения ("Минск-2") с целью урегулирования кризиса в Донбассе были подписаны в феврале 2015 года по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина). С украинской стороны документ был согласован тогдашним президентом страны Петром Порошенко. Последний на данный момент саммит в "нормандском формате" состоялся в декабре 2019 года в Париже, где Украину представлял уже президент Владимир Зеленский. В Москве неоднократно указывали на невыполнение Киевом минских соглашений, в том числе договоренностей, достигнутых на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже.

Президент России 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.