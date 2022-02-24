Захарова: РФ получила отказ США от переговоров еще до начала операции на Украине

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Москва получила отказ Вашингтона от переговоров до начала операции на Украине, заявила в четверг в эфире телеканала НТВ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Американская сторона направила официальный ответ российской стороне в виде послания госсекретаря США [Энтони Блинкена], в котором излагалось развернутое, достаточно в хамской манере, их нежелание вести с Россией переговоры. Все это было получено Москвой до того, как началась специальная операция", - сказала она.

По мнению Захаровой, те переговоры, которые должны были состояться между РФ и США в феврале, но оказались отменены, коснулись бы украинского кризиса. "Американская сторона отказалась от ведения дальнейших переговоров, это переговоры в том числе по безопасности, глобальной стратегической стабильности, нынешнего положения дел, и без Украины бы не обошлось", - сказала она.

Париж сам отказался от переговоров и посреднических усилий, добавила Захарова. "После Женевы должны были развернуться переговоры в Париже. Так вот Париж устами своего министерства иностранных дел, господина [Жан-Ива] Ле Дриана, отказался от ведения переговоров, от всех своих посреднических усилий, на которых, как вы знаете, так рьяно в публичной сфере настаивал президент Франции", - сказала она.

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.