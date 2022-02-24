Захарова: эвакуация российских дипломатов из Украины полностью завершилась ночью

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Эвакуация российских дипломатов с территории Украины была завершена минувшей ночью. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала НТВ.

"Закончилась эвакуация наших дипломатов с территории Украины ночью, у нас не работают там дипломатические, консульские загранучреждения, у нас там нет дипломатов", - сказала она.

Граждане РФ на Украине могут обращаться в российские дипучреждения в сопредельных странах.

"Речь идет о возможности пересечь границу и обратиться на территории России в соответствующие учреждения либо использовать наши консульские и дипломатические представительства на территории в первую очередь сопредельных государств", - сказала она.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.