{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова: спецоперация РФ на Украине является не началом войны, а ее предотвращением

Спецоперация РФ на Украине является не началом войны, а предотвращением войны глобальной - Захарова.

Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.
Читать полностью