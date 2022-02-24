Посол объяснил в МИД Хорватии действия РФ на Украине и напомнил об операциях НАТО

ЗАГРЕБ, 24 февраля. /ТАСС/. Посол России в Хорватии Андрей Нестеренко в четверг был приглашен в МИД республики, где получил официальную позицию Загреба и объяснил действия Москвы. Об этом ТАСС сообщили в российском диппредставительстве в хорватской столице.

"24 февраля 2022 года посла Российской Федерации в Республике Хорватии Андрея Алексеевича Нестеренко пригласил для беседы министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радман, который огласил принятое правительством его страны сегодня утром заявление по поводу имевших место событий в ДНР и ЛНР (признание независимости обеих республик, а также проведение специальной военной операции, названной главой МИД Хорватии как "российская агрессия" - прим. ТАСС)", - подчеркнули в дипмиссии РФ.

"Российский посол, в свою очередь, привлек внимание министра по поводу упомянутых событий и подчеркнул, что термин "агрессия" применим к военным кампаниям, осуществленным НАТО без какого-либо решения СБ ООН в бывшей Югославии, Ираке, Ливии и Афганистане. Их последствия хорошо известны всему миру. Действия российских военных направлены исключительно на ликвидацию военных объектов украинских вооруженных сил, поддерживаемых наемниками и инструкторами из США и Великобритании, Польши и других стран, а также защиты мирных граждан", - отметили в посольстве России.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.