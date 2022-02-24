Посол РФ заявил, что японские санкции негативно отразятся на двусторонних отношениях

ТОКИО, 24 февраля. /ТАСС/. Санкции Японии против России негативно отразятся на двусторонних отношениях и не останутся без ответа. Об этом заявил в четверг российский посол в Токио Михаил Галузин на встрече с главой МИД Японии Ёсимасой Хаяси.

"В контексте западных санкций с участием Японии против России глава дипмиссии заявил, что подобные деструктивные шаги не останутся без нашего ответа и будут иметь негативные последствия для российско-японских связей. М. Ю. Галузин призвал Японию воздержаться от нанесения ущерба двусторонним отношениям", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Ранее МИД Японии сообщил, что вызвал российского посла из-за начала военной операции РФ на Украине. Глава внешнеполитического ведомства в ходе встречи потребовал "немедленного вывода российских войск с Украины". Также он осудил начало военной операции, назвав ее "силовым нарушением статус-кво".

Галузин со своей стороны разъяснил министру полную правовую и политическую обоснованность действий России. "Было подчеркнуто, что задачей операции является защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, на протяжении семи лет подвергавшихся геноциду со стороны киевских властей, а также самозащита России от угроз ее национальной безопасности вследствие расширения НАТО на восток", - отмечается в сообщении посольства.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.