Лавров: РФ всегда будет готова к диалогу, который вернет всех к принципам Устава ООН

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Москва всегда будет готова вести диалог, который вернет всех к справедливости и принципам Устава ООН. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Провели напряженные и детальные обсуждения с нашими американскими коллегами, с другими членами НАТО. Надеемся, что еще есть шанс вернуться к международному праву и международным обязательствам. И поскольку мы предпринимаем меры, объявленные президентом для обеспечения безопасности страны и российского народа, мы, безусловно, всегда будем готовы к диалогу, который вернет нас к справедливости и принципам Устава ООН", - сказал Лавров на встрече с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши. Вступительное слово главы МИД РФ опубликовано на сайте ведомства.

Как заявил Лавров, на Западе не уважают международное право, а своими стратегиями в Индо-Тихоокеанском регионе западные страны демонстрируют "аппетит в отношении всей планеты".

"Они "несут ответственность за мировую безопасность". То, как они продвигают так называемые стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе, - это, безусловно, свидетельствует о том, что у них есть аппетит в отношении всей планеты", - сказал Лавров.

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.