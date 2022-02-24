"Новые люди" согласны, что мирные способы обеспечения безопасности РФ исчерпаны

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев заявил, что партия согласна с президентом РФ Владимиром Путиным в том, что дипломатические возможности обеспечить гарантии безопасности РФ исчерпаны.

"Оружие НАТО уже у наших границ. Исполнение Минских соглашений забалтывается уже семь лет, а количество санкций только растет", - написал он в своем телеграм-канале в четверг. "Много лет Россия стремилась обеспечить гарантии своей безопасности мирным, дипломатическим путем. Мы согласны с президентом в том, что эти возможности исчерпаны", - подчеркнул он.