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"Новые люди" согласны, что мирные способы обеспечения безопасности РФ исчерпаны

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев заявил, что партия согласна с президентом РФ Владимиром Путиным в том, что дипломатические возможности обеспечить гарантии безопасности РФ исчерпаны.

"Оружие НАТО уже у наших границ. Исполнение Минских соглашений забалтывается уже семь лет, а количество санкций только растет", - написал он в своем телеграм-канале в четверг. "Много лет Россия стремилась обеспечить гарантии своей безопасности мирным, дипломатическим путем. Мы согласны с президентом в том, что эти возможности исчерпаны", - подчеркнул он.

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