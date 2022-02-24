Захарова назвала враньем утверждения Запада о том, что Россия отказалась от переговоров

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Утверждения Запада о том, что Москва отказалась садиться за стол переговоров и ведет себя агрессивно, представляют собой абсолютное вранье. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

"Сейчас рассказы [Запада] о том, что Россия ведет себя агрессивно и не садится за стол переговоров, - это вранье абсолютное, Россия действует последовательно. Те, кто считает, что война, как они это называют, началась сегодня, безбожно врут. Война идет уже восемь лет, и восемь лет Россия предпринимала все возможные усилия - политические, дипломатические - для того, чтобы ее остановить и тем более не дать ей возможность перерасти в нечто более глобальное", - указала дипломат.

По словам Захаровой, именно западные страны закрыли все опции для переговорного процесса с РФ.

"Когда наши западные партнеры сейчас бьются в истерике, они почему-то забывают сказать об очень важной вещи, когда они начинают обвинять нас, как всегда они это делают из года в год на протяжении многих лет, во всех грехах: <...> именно они закрыли все опции для переговорного процесса", - сказала она.

Захарова заявила, что специальная военная операция России на Украине является не началом, а завершением войны, которая шла восемь лет. О

"Та специальная операция, которая сегодня началась, - это не начало войны, это предотвращение катастрофического сценария развития этой войны. И это, конечно, завершение войны, которая шла", - сказала она.