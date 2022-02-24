Возле генконсульства России в Стамбуле усилили меры безопасности из-за акций протеста

АНКАРА, 24 февраля. /ТАСС/. Турецкие правоохранительные органы приняли в четверг дополнительные меры по обеспечению безопасности генконсульства России в Стамбуле в связи с несанкционированными протестными акциями.

"В связи с организованными 24 февраля возле генерального консульства России в Стамбуле несанкционированными протестными акциями турецкими правоохранительными органами приняты разноплановые дополнительные меры по обеспечению безопасности загранучреждения и его сотрудников", - сообщили корреспонденту ТАСС в дипмиссии.

По данным турецких СМИ, на улице Истикляль, где расположено генконсульство РФ, проходит акция против операции на Украине.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.