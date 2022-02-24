Поклонская обратилась к украинцам с призывом не брать в руки оружие

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская призвала украинцев не брать в руки оружие и указала, что российская сторона желает мира и восстановления Украине.

"Не берите оружие, а сдавайте его. Пусть киевская власть не прячется за спинами простых людей, а несет ответственность за преступления, совершаемые против украинцев с 2014 года. Нам нечего делить. Вспомните, что мы - один народ, и все хотим мира! Все народы России желают мира и восстановления Украине", - обратилась она к гражданам Украины в своем телеграм-канале.