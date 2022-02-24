Ветераны "Альфы" назвали военную операцию России принуждением к миру

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Ветераны спецподразделения ФСБ "Альфа" поддержали действия России, направленные на прекращение геноцида на Донбассе, назвав их принуждением к миру. Об этом говорится в заявлении международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", поступившем в ТАСС.

"Мы, ветераны группы "А" КГБ-ФСБ, полностью поддерживаем шаги руководства России по защите ее национальных интересов. В условиях развязанной гибридной войны речь идет фактически о самом существовании нашей цивилизации", - подчеркивается в заявлении. "Целью операции является не только прекращение геноцида на Донбассе, но возвращение Украины в правовое поле, исключающее повторение таких трагедий, какой является одесская Хатынь. Мы не говорим о войне, есть четкое военно-политическое определение: принуждение к миру", - подчеркивается в заявлении.

Там напомнили, что с 2014 года ветераны "Альфы" неоднократно выступали за единство и целостность Украины в качестве нейтрального, внеблокового государства, дружественного России. "Нейтральный статус Украины позволил бы сохранить ее в тогдашних границах. Однако государственный переворот, осуществленный в Киеве, поставил крест на мирном пути развития страны", - говорится в заявлении.

"Таким образом, происходящие в настоящее время события являются прямым следствием агрессии Запада в отношении Украины, приведшей к свержению законной власти, плохой или хорошей, но избранной в ходе выборов. На протяжении последующих восьми лет США и НАТО делали все, чтобы в лице Украины создать враждебное по отношению к России государство", - отметили в ассоциации ветеранов "Альфы". По их оценке, эскалация враждебной деятельности достигла масштабов, угрожающих самому существованию России, а о том, как это делается, хорошо известно на примерах Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии.

"В конечном счете, только сам народ Украины, ставший заложником нацистов и радикальных сил, должен решать свою судьбу, и в трудный для него час Россия взяла на себя тяжелую, но вынужденную миссию по избавлению от зла. Наше дело правое", - отмечается в заявлении ассоциации. Там также подчеркивается, что операция России полностью соответствует международному праву - решение о проведении специальной военной операции принято в соответствии с частью 7 статьи 51 Устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Утром 24 февраля он заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, а высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.