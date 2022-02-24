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Захарова заявила, что посольству Украины в РФ ничего не угрожало и не угрожает

Посольству Украины в РФ ничего не угрожало и не угрожает - Захарова.

МИД: РФ примет жесткие меры в ответ на санкции Евросоюза в связи с признанием ДНР и ЛНР
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