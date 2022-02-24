Захарова заявила, что санкции против России готовились давно

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Санкции против России возникли отнюдь не вследствие нынешних событий на Украине, они готовились давно, и для их введения нужен был только повод. Об этом заявила в четверг директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Если кто-то думает, что это начинается только сегодня или было пять-семь лет назад, они ошибаются, - отметила она. - Шла массированная подготовка. Все эти ограничения уже существовали, а еще больше готовились, и нужны были поводы".

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что санкции в отношении России вводились и во время украинских событий, и до украинских событий. "Напомню, что и отмены российско-американских встреч на высшем уровне случались еще до 2014 года, как это было по решению [бывшего президента США Барака] Обамы, и ограничительные списки вводились до Украины, в частности список Магнитского, и многое другое", - пояснила она.

"Нельзя каждый день начинать для себя открытие или исследование международных отношений просто с прочтения новости утренних газет, - подчеркнула Захарова. - Международные отношения - это процесс. Он был сегодня утром, он будет вечером, он был вчера".

Захарова заявила, что пока не знает, предполагают ли наложенные на нее санкции ЕС в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР невозможность принимать участие в официальных мероприятиях.

"Честно говоря, могу вам сказать, я еще не разбиралась с этим вопросом", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканала НТВ.