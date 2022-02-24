Захарова: задача Запада - накачать постсоветское пространство оружием и всех стравить

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Запад стремится накачать постсоветские страны оружием и столкнуть всех друг с другом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала РБК .

"Они не намерены придерживаться собственных обещаний, у них другие планы в отношении нашей страны, у них другие планы в отношении постсоветского пространства. Их задача - накачать постсоветское пространство оружием, разместить тут по возможности базы, которые они уже размещали раньше, и дальше уже всех столкнуть", - сказала она.

"Не выйдет, не получится", - добавила Захарова.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.