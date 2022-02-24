Путин назвал вынужденной мерой операцию на Украине

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Специальная военная операция в Донбассе является вынужденной мерой, России не оставили возможности поступить иначе. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в четверг на встрече с представителями российских деловых кругов.

"Это самое главное, чтобы было понятно: то, что происходит, - вынужденная мера, - подчеркнул российский лидер. - Ну просто не оставили никаких шансов поступить иначе".

Путин пояснил, что для России создали такие риски в сфере безопасности, что другими средствами отреагировать было невозможно. "Все попытки - по нулям. По нулям. Откровенно говоря, честно говоря, я даже удивлен. Ну ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу", - констатировал президент РФ.

Он вновь повторил, что операция является вынужденной мерой. "Потому что могли такие риски для нас создать, что вообще непонятно, как дальше страна существовала бы", - пояснил он.

В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.