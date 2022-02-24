В Госдуме заявили, что власти должны помочь переселенцам и поддержать экономику

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что власти должны продолжать оказывать помощь переселенцам из Луганской и Донецкой народных республик, а также не допустить экономического кризиса в России после начала спецоперации на Донбассе.

"Сейчас наша задача - помочь беженцам, потому что люди продолжают обращаться [за помощью]. <…> Люди всем миром готовы помочь, бизнес сейчас включается, готов и на работу брать [переселенцев]", - сказала Журова в четверг ТАСС.

Она также отметила, что власти должны поддержать и россиян из-за очередных санкций, которые, возможно, затронут и простых граждан. "Хотя Запад и говорит о том, что санкции не касаются обычных людей, мы понимаем, что так или иначе они могут их затронуть. Поэтому тут надо надеяться на здравый смысл, но, судя по Сирии и другим странам, по отношению к которым Запад тоже вводил санкции, там никто никогда не думал о простых людях", - сказала Журова.

Она убеждена, что власти будут оперативно решать проблемы граждан. "Россия - сильная держава и у нас многое есть своего, чтобы выжить. Это [санкции] нас не сделает слабее. Мы будем стараться все оперативно решать, на то власть и есть, чтобы помогать и своим людям", - сказала она.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.