Постпред РФ в ЕС назвал странным первый пакет европейских санкций

"Мы много слышали разные эпитеты в отношении тех рестриктивных мер <...>, какие они будут жесткие, широкие, глубокие, калечащие, адские, но первый пакет, который минувшей ночью появился на свет, был довольно странным, поскольку в основном отражал такой формальный подход", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Отвечая на вопрос ведущего, есть ли единство среди европейских политиков в вопросах санкционного давления на Москву, дипломат указал на некоторый "разброд и шатание". "Нам известны те страны, которые хотели бы даже первый пакет [рестрикций] видеть более жестким, а есть страны, которые придерживались противоположной позиции. Но тем не менее был выработан, как будем его называть, компромисс", - отметил Чижов.

Он заявил, что российские дипломаты в Брюсселе эффективно работают в новых условиях. "Это заставляет нас собраться и более четко и энергично работать в этих сложных условиях", - сказал он, отвечая на вопрос, как развитие событий вокруг Украины сказалось на работе российских дипломатов в Брюсселе.

Постпред РФ полагает, что в Евросоюзе найдутся страны, которые выступят против включения в новый пакет санкций запрета на визы для россиян. Он отметил, что теоретически введение запрета на визы возможно. "Но я думаю, что найдутся страны, туристическая индустрия которых слишком зависит от наших туристов, поэтому они, наверное, постараются сделать так, чтобы конкретно это решение, которое ударило бы по их экономике очень сильно, не попало в пакет [новых санкций ЕС в отношении РФ]", - сказал Чижов.

По его словам, Евросоюз представит следующий пакет антироссийских санкций в пятницу. "Сегодня, через 2 часа, начинается заседание внеочередного саммита Евросоюза. Где-то ближе к ночи они, очевидно, примут политическое решение, которое затем, завтра, наверное, уже с утра будут формулировать. Сколько это времени займет, сказать трудно, ибо все-таки в Евросоюзе есть страны, есть люди, конкретные, которые думают не только о солидарности трансатлантической, а думают о собственной экономике и о тех последствиях, которые это будет иметь", - сказал он. При этом Чижов призвал не гадать о содержании готовящегося пакета санкций ЕС.

Евросоюз 23 февраля ввел новый пакет санкций против России. Он состоит из четырех блоков: персональные санкции против 351 депутата Госдумы, 27 физических и юридических лиц страны, ограничение доступа государства и правительства к европейскому финансовому рынку, а также запрет для европейского бизнеса на любые экономические операции с ЛНР и ДНР.