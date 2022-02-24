Мишустин заявил, что странам Запада не нравятся интеграционные процессы в формате ЕАЭС

НУР-СУЛТАН, 24 февраля. /ТАСС/. Странам Запада не нравятся интеграционные процессы на евразийском пространстве, они пытаются разобщить государства ЕАЭС, однако те продолжают взаимодействие, заявил премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем кабинета министров - руководителем администрации президента Киргизии Акылбеком Жапаровым в Нур-Султане.

"Наша сегодняшняя встреча здесь нацелена на то, чтобы укреплять наши интеграционные процессы, связи в формате Евразийского экономического союза, обеспечить развитие торгово-экономического сотрудничества. Ну в первую очередь в интересах наших людей и наших государств", - сказал Мишустин.

"Конечно, это не всем нравится, страны Запада пытаются нас разобщить, но своим присутствием здесь мы отвечаем всем, что мы вместе и продолжаем процессы евразийской интеграции", - добавил Мишустин.