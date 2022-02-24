Мишустин заявил, что Россия дорожит стратегическим партнерством с Киргизией

НУР-СУЛТАН, 24 февраля. /ТАСС/. Россия дорожит стратегическим партнерством с Киргизией, которое основано на многовековой дружбе народов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем кабинета министров - руководителем администрации президента Киргизии Акылбеком Жапаровым в Нур-Султане.

"Нынешний год - особенный для России и Киргизии, в марте мы отметим 30-летие установления дипломатических отношений. И хотел бы особо подчеркнуть, что Россия очень дорожит нашим стратегическим партнерством с Киргизией, которое в первую очередь основано на многовековой дружбе наших народов", - сказал Мишустин.

Мишустин заявил, что между странами есть хорошие перспективы для совместной работы в различных областях, глава кабмина РФ рассчитывает, что в республике будут и впредь обеспечивать комфортные условия для российских инвесторов.

"Хороший потенциал есть в таких сферах, как цифровая экономика, зеленая энергетика, транспорт, логистика. Я рассчитываю, что в Киргизии и впредь будут обеспечиваться комфортные условия для российских инвесторов", - сказал Мишустин.

Он отметил, что на данный момент готовится проект межправительственной программы экономического сотрудничества на 2022-2026 годы. "Принятие программы, конечно, будет способствовать стимуляции дальнейшего роста товарооборота и наших союзных инвестиций", - подчеркнул Мишустин.