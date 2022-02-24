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Путин и Раиси провели телефонный разговор

Президент России информировал лидера Ирана о развитии ситуации вокруг Украины в контексте решения о проведении специальной военной операции

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси обсудили по телефону развитие ситуации вокруг Украины в контексте решения о проведении специальной военной операции, а также прогресс в выполнении сделки по иранской ядерной программе. Как сообщили в Кремле, беседа состоялась по инициативе иранской стороны.

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"Владимир Путин информировал о развитии ситуации вокруг Украины в контексте решения о проведении специальной военной операции для защиты мирного населения республик Донбасса в соответствии с нормами международного права и обязательствами по соглашениям о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР", - сообщили в Кремле.

Со своей стороны президент Ирана выразил понимание российских озабоченностей в сфере безопасности из-за дестабилизирующих действий США и НАТО, добавили в пресс-службе.

Кроме того, отметили в Кремле, были "рассмотрены вопросы, касающиеся дипломатических усилий с целью сохранения и полноценного выполнения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе". "Отмечено, что достижение окончательной договоренности по СВПД будет способствовать поддержанию региональной стабильности и безопасности", - сообщили в пресс-службе.

С учетом итогов российско-иранской встречи на высшем уровне в Москве 19 января стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества в различных областях.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаРаиси, ЭбрахимВоенная операция на Украине
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