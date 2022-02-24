Михалков: признание РФ Луганской и Донецкой народных республик было единственным выходом

"Я считаю, что это был единственный возможный выход из тупиковой ситуации. Череда предательств со стороны Украины и наших западных "партнеров" превысила все допустимые нормы. В течение восьми лет мир спокойно взирал на то, как просто безнаказанно убивают невинных граждан только за то, что они не хотели признать пришедший путем путча нацистский режим", - приводят его слова ТАСС в пресс-службе режиссера в четверг.

Он отметил, что жители республик хотят говорить на своем языке - на русском, хотят жить по тем законам и правилам, по которым они жили столетия. "Нежелание коллективного Запада внимательно и с уважением отнестись к нашей озабоченности не дает возможности уважающей себя стране, а тем более великой державе, оставлять это в состоянии бесконечного гниения и продолжать не видеть, что безнаказанность порождает еще большую безнаказанность. Притом я считаю, что произошедшее - это ярчайшее подтверждение того, что Россия сохранила собственное достоинство, несмотря на то, что столько лет нас пытались его лишить и мы в этом, к сожалению, порою сами принимали немалое участие", - добавил режиссер.

Михалков подчеркнул, что никто из тех деятелей культуры, кто сегодня требует прекратить операцию России по защите Донбасса, "рта не раскрыл" по поводу преступлений, которые происходили на территории Украины по отношению к мирному населению Донбасса. "Они спокойно взирали на все, что происходит, кормились "с руки" государства и молчали, пока не возникла опасность и, как говорят в России, жареный петух в виде западных санкций не стал угрожать их насиженным задницам, потому что у большинства из них дети учатся за границей, инвестируют они за границу, покупают недвижимость за границей, тратят в свое удовольствие деньги за границей, а зарабатывают здесь", - добавил он.

Режиссер отметил, что планирует посвятить ряд выпусков своей передачи теме защиты Донбасса. "Но на настоящий момент наша новая передача была записана и смонтирована до событий последних дней, однако, поверьте, ставит вопросы, которые касаются проблем, не теряющих своей актуальности даже в связи с последними событиями. Думаю, что само название много о чем говорит - "Донос как путевка в жизнь", - заключил он.