Володин поблагодарил президента Никарагуа за поддержку решения РФ признать ДНР и ЛНР

"Мы благодарны президенту Никарагуа Даниелю Ортеге, который одним из первых поддержал решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик для обеспечения безопасности людей", - сказал Володин в четверг, выступая на заседании Национальной ассамблеи Никарагуа.

Также он отметил, что "граждане нашей страны благодарны Никарагуа за поддержку решения жителей Крыма вернуться в состав России, за признание независимости Абхазии и Южной Осетии".

Россия и Никарагуа выступают за необходимость укреплять центральную координирующую роль ООН и строго соблюдать ее устав, заявил Володин. "Россия и Никарагуа выступают с единых позиций на мировой арене. Мы вместе считаем, что необходимо укреплять центральную координирующую роль Организации Объединенных Наций, строго соблюдать ее устав", - сказал Володин на встрече с председателем Национальной ассамблеи Республики Никарагуа Густаво Поррасом Кортесом.

Парламентарий отметил, что страны выступают за сильные эффективные международные институты, которые работают на принципах "уважения суверенитета, невмешательства во внутренние дела других государств, защиты глобального мира и стабильности".

"Только при таких подходах у мирового сообщества может быть будущее", - уточнил он.

Сотрудничество стран

Володин выступил за повышение уровня взаимодействия парламентов двух стран. "Сегодня тон отношениям между нашими странами задают наши президенты. Они общаются очень часто, чего не скажешь о наших парламентах. Нам необходимо исправлять ситуацию", - сказал Володин.

По его словам, парламенты со своей стороны должны делать все, чтобы обеспечить на законодательном уровне выполнение достигнутых договоренностей.

"В основе работы должны лежать коммуникации профильных комитетов как парламента Никарагуа, так и Госдумы", - добавил Володин.

Он также считает, что есть ряд вопросов, которые можно было бы решать в рамках диалога либо в рамках комитетов, либо в рамках комиссии высокого уровня, которую можно создать.

Россия и Никарагуа в условиях санкционного давления должны наращивать свои экономические возможности, заявил Володин. "В условиях санкционного давления на наши страны крайне важно наращивать экономические возможности. В прошлом году двусторонний товарооборот увеличился, по сравнению с 2020 годом, в три раза", - указал Володин.

Спикер убежден, что "торгово-экономическое взаимодействие России и Никарагуа имеет хорошие перспективы". "Нам важно сделать все в рамках парламентского измерения для развития сотрудничества между нашими странами", - добавил Володин.

Политик напомнил, что "Никарагуа - одно из первых государств, зарегистрировавших вакцину "Спутник V". "За время пандемии Россия стала самым крупным поставщиком вакцины против COVID-19 в вашу страну", - сказал он.

"Сегодня успешно развиваются проекты в сфере биотехнологий. На совместном предприятии изготавливаются и экспортируются в соседние страны препараты от гриппа, что существенно укрепляет научно-технологический потенциал Никарагуа в региональном масштабе", - констатировал Володин.