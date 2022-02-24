В постпредстве России считают, что заявления о суверенитете не отвечают мандату ЮНЕСКО

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Заявления ЮНЕСКО о территориальной целостности и суверенитете в связи с ситуацией на Украине выходят за рамки мандата организации. Об этом говорится в сообщении постоянного представительства России при ЮНЕСКО, опубликованном в четверг в его Twitter .

"В связи с заявлением ЮНЕСКО о событиях на Украине считаем неприемлемыми и выходящими за мандат организации суждения о вопросах территориальной целостности и суверенитета", - указали в российской миссии.

В постпредстве задали вопрос, "где была ЮНЕСКО, когда киевский режим обстреливал школы и детские сады в Донбассе". "ЮНЕСКО следовало бы все эти годы требовать от Киева выполнения международных обязательств в сфере защиты прав журналистов, свободы слова, обеспечения права на образование на родном языке", - заметили в российском представительстве.

Ранее ЮНЕСКО распространила заявление, в котором выразила обеспокоенность "продолжающимися военными операциями", которые "являются нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и противоречат уставу ООН".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.