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Военная операция на Украине

Путин и Макрон откровенно обменялись мнениями о происходящем на Украине

Лидеры условились оставаться в контакте

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре откровенно обменялись мнениями насчет происходящего на Украине. Российский лидер проинформировал коллегу о причинах спецоперации, сообщает пресс-служба Кремля.

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"В ходе организованного по инициативе французской стороны телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном состоялся серьезный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин "дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции".

Лидеры условились оставаться в контакте.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльВоенная операция на Украине
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