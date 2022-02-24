Путин и Макрон откровенно обменялись мнениями о происходящем на Украине

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре откровенно обменялись мнениями насчет происходящего на Украине. Российский лидер проинформировал коллегу о причинах спецоперации, сообщает пресс-служба Кремля.

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"В ходе организованного по инициативе французской стороны телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном состоялся серьезный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин "дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции".

Лидеры условились оставаться в контакте.