Володин: российская операция направлена исключительно на демилитаризацию Украины

МАНАГУА, 25 февраля. /ТАСС/. Гражданам Украины не надо бояться российской операции, она направлена исключительно на демилитаризацию Украины, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Гражданам Украины не надо бояться миротворческой операции. Она направлена исключительно на демилитаризацию", - сказал Володин, выступая на заседании Национальной ассамблеи Никарагуа. Он прибыл с официальным визитом в республику 24 февраля.
Парламентарий отметил, что решение российского президента о проведении миротворческой операции призвано предотвратить гуманитарную катастрофу и полномасштабную войну.
"Украина должна стать свободным, независимым, демократическим, мирным государством, освободившись от антинародного режима с националистической идеологией, начать развиваться в интересах своих граждан", - добавил он.
Володин подчеркнул, что НАТО нельзя решать вопрос безопасности своих участников за счет безопасности других. "США пора остановиться", - заявил он.