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Военная операция на Украине

Володин: российская операция направлена исключительно на демилитаризацию Украины

Спикер Госдумы считает, что гражданам Украины не надо бояться миротворческой операции

МАНАГУА, 25 февраля. /ТАСС/. Гражданам Украины не надо бояться российской операции, она направлена исключительно на демилитаризацию Украины, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Военная операция на Украине.

"Гражданам Украины не надо бояться миротворческой операции. Она направлена исключительно на демилитаризацию", - сказал Володин, выступая на заседании Национальной ассамблеи Никарагуа. Он прибыл с официальным визитом в республику 24 февраля.

Парламентарий отметил, что решение российского президента о проведении миротворческой операции призвано предотвратить гуманитарную катастрофу и полномасштабную войну.

"Украина должна стать свободным, независимым, демократическим, мирным государством, освободившись от антинародного режима с националистической идеологией, начать развиваться в интересах своих граждан", - добавил он.

Володин подчеркнул, что НАТО нельзя решать вопрос безопасности своих участников за счет безопасности других. "США пора остановиться", - заявил он.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.
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