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Мишустин и главы других делегаций заседания межправсовета ЕАЭС встретились с Токаевым

На 25 февраля также запланировано заседание межправсовета в расширенном составе

НУР-СУЛТАН, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы других делегаций заседания Евразийского межправительственного совета в пятницу в рамках визита в Казахстан встретились с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.

На 25 февраля также запланировано заседание межправсовета в расширенном составе. На повестке дня - обсуждение текущего состояния, перспектив и направлений устойчивого экономического развития стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Глава российского кабмина прибыл в Нур-Султан 24 февраля, в тот же день он принял участие в заседании узкого состава межправсовета. Кроме того, у Мишустина состоялись двусторонние встречи с коллегами из Казахстана - Алиханом Смаиловым, Киргизии - Акылбеком Жапаровым и Белоруссии - Романом Головченко. На них премьеры подводили итоги и обсуждали направления сотрудничества.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Куба, Молдавия и Узбекистан имеют статус наблюдателей в объединении. В 2022 году в органах Евразийского экономического союза председательствует Киргизия.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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