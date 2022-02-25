Матвиенко заявила, что военная операция России направлена на демилитаризацию Украины

ДУШАНБЕ, 25 февраля. /ТАСС/. Специальная военная операция России направлена на то, чтобы остановить милитаризацию Украины, заявила в пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В соответствии с договорами, которые мы подписали с Донецкой и Луганской народными республиками, о взаимной помощи, сотрудничестве Россия объявила специальную военную операцию, чтоб понудить к миру, остановить идущую активнейшим образом милитаризацию Украины, нам просто не оставили другого выбора", - сказала Матвиенко в ходе выступления на VII межпарламентском форуме "Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества".

В четверг утром президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. 21 февраля Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.