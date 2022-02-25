Матвиенко: межпарламентский форум способствует развитию отношений между Таджикистаном и РФ

ДУШАНБЕ, 25 февраля. /ТАСС/. Формат сотрудничества между Таджикистаном и Россией благодаря межпарламентскому форуму содействует укреплению и развитию отношений. Это отметил в своей речи председатель верхней палаты парламента Таджикистана Рустам Эмомали, открывая работу Седьмого межпарламентского форума с участием российской делегации во главе с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко. Форум проходит в пятницу в Душанбе.

"Придаем важное значение форуму как весомому инструменту дальнейшей реализации сотрудничества. <…> Формат взаимодействия между нами благодаря межпарламентскому форуму "Таджикистан - Россия: потенциал межрегионального сотрудничества" безусловно востребован, поскольку способствует укреплению и развитию всесторонних связей Таджикистана и России", - сказал спикер парламента Таджикистана. Он выразил уверенность, что стороны проведут всесторонний и эффективный диалог по всем намеченным аспектам таджикско-российских взаимоотношений. "Надеемся на доверительный характер дискуссий, а также готовность коллег вместе рассмотреть и предложить пути решения существующих на сегодня вопросов двусторонней повестки, требующих принятия безотлагательных мер", - отметил выступающий. Председатель парламента заверил участников форума, что таджикский парламент приложит все необходимые усилия для полной реализации намеченных идей и общих решений.

Матвиенко прибыла с визитом в Душанбе 24 февраля во главе российской делегации, в которую вошли сенаторы, губернаторы, представители российского бизнеса. В ходе визита в четверг состоялась встреча Матвиенко с Эмомали, запланированы встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также участие в Седьмом Межпарламентском форуме "Таджикистан - Россия: потенциал межрегионального сотрудничества". Ожидается, что российская делегация посетит стройплощадку в Душанбе, где возводится одна из пяти российских школ, строящихся в Таджикистане, и Президентский лицей.