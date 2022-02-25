Матвиенко проинформировала президента Таджикистана о ситуации вокруг Украины

ДУШАНБЕ, 25 февраля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном проинформировала его о текущей ситуации вокруг Украины.

"Перед отъездом я разговаривала с [президентом России] Владимиром Владимировичем [Путиным], он просил передать вам дружеский привет, наилучшие пожелания, тепло вспоминал вашу последнюю встречу в декабре прошлого года в Санкт-Петербурге, поручил мне проинформировать вас о ситуации, которая сейчас происходит вокруг Украины", - сказала Матвиенко на встрече с Рахмоном.

В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.