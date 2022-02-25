Более 320 поправок к законопроекту о МСУ поступило в Госдуму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Более 320 различных поправок поступило в Госдуму к законопроекту об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ). Об этом в пятницу сообщил на совете по МСУ при полпреде президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Идет вал поправок <…> У нас уже 321 поправка официальная. Это огромное количество, ожидаем, что объем будет нарастать", - сказал он. Крашенинников добавил, что дискуссия продолжается, пока есть недопонимание, все поправки будут обсуждаться.

По словам полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева, принятие нового закона о местном самоуправлении назрело давно, однако существует ряд проблем, в том числе в вопросах становления института местной власти.

Проект базового закона об общих принципах организации местного самоуправления был принят Госдумой в первом чтении 25 января. Авторами законопроекта выступили главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Документом предусмотрено закрепление полномочий органов местного самоуправления, чтобы избежать несогласованности в работе муниципалитетов и региональных властей. Вводится одноуровневая система муниципальной власти: местное самоуправление осуществляется в городских округах, муниципальных округах и внутригородских территориях городов федерального значения.