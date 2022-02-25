Матвиенко: каждая страна будет делать свой выбор о признании независимости ДНР и ЛНР

ДУШАНБЕ, 25 февраля. /ТАСС/. Каждая страна будет делать свой выбор о признании независимости ДНР и ЛНР, нет необходимости кого-то убеждать, сообщила журналистам в пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она добавила, что российские власти подготовили ответный пакет санкций против стран Запада, которые ввели рестрикции против РФ в связи с военной операцией на Украине

"Что касается ответных санкций, то, безусловно, они также подготовлены. Они не будут зеркально отражать санкции против России, но мы хорошо знаем слабые места Запада. Мы также подготовили целый пакет, целую серию санкций, возможных для того, чтобы применить их в отношении тех государств, которые объявили санкции России", - сказала Матвиенко.

"У Запада тоже много чувствительных мест", - добавила она.

По словам Матвиенко, Россия с учетом постоянных санкционных угроз со стороны стран Запада успела качественно подготовиться к введению санкций. "Правительство РФ заранее предприняло все страховочные механизмы, отработало все угрозы, которые исходят от санкций, и защитные меры для страны", - пояснила Матвиенко.

Матвиенко уверена, что решение о приостановке сертификации "Северного потока - 2" временное. Помимо этого, она сказала, что Россия была и остается надежным поставщиком газа в Европу и после санкций против "Северного потока - 2".

"Я уверена, что это временное решение. По крайней мере, так думают все здравомыслящие люди, потому что зачем же было частным компаниям, в том числе "Газпрому", вкладывать большие средства и просто их "закопать", - пояснила Матвиенко журналистам.

Она также назвала "Северный поток - 2" самым экономически эффективным и логистически правильным способом доставки газа по трубе в Европу. По ее словам, Россия и дальше будет выполнять обязательства по поставке газа, но приостановка сертификации "Северного потока - 2" "сузила маневр". Данное решение лишь приведет к повышению цены на газ в Европе, добавила она.

Матвиенко сообщила, что власти РФ будут стараться минимизировать вред для экономики от санкций, соцобязательства будут выполняться.

"Понимаю, что действительно будут трудности, какое-то время будет очень непросто пережить, но с учетом тех заранее подготовленных мер, конечно, мы будем стараться максимально ослабить эффект этих санкций, минимизировать вред для нашей экономики. Что бы ни произошло, социальные обязательства государства, социальные гарантии перед населением будут безукоснительно выполняться", - подчеркнула спикер.

"Это твердое решение и правительства, и президента, и Федерального собрания. Мы, конечно же, не допустим никакого снижения социальной защиты для наших граждан", - добавила она.