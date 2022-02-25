Лавров: РФ подтвердила поддержку ЛНР и ДНР в их праве на самостоятельное существование

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия подтвердила поддержку ЛНР и ДНР в их праве функционировать как самостоятельные государства. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с первым заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой и руководителем МИД ЛНР Владиславом Дейнего.

"Мы подтвердили нашу неизменную поддержку Донецкой и Луганской народных республик в их стремлении укреплять свою самостоятельность, в их стремлении обеспечивать свои права, прежде всего право жить на этой земле и право иметь культурные, языковые и другие традиции населения Донбасса, которые складывались веками и которые сейчас украинский режим попытался подорвать", - сказал он.

Россия и Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) условились провести серию консультаций. "Условились о том, что мы проведем серию консультаций между нашими департаментами", - сказал министр.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с представителями ДНР и ЛНР работу над договорно-правовой базой между сторонами.

"[РФ и республики Донбасса провели переговоры] с точки зрения формирования договорно-правовой базы по всем направлениям нашего взаимодействия" - сказал он

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщало, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.