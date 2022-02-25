Лавров: Зеленский врет о готовности обсуждать нейтральный статус Украины

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обманывает, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус страны. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Луганской Народной Республики (ЛНР) Владиславом Дейнего и первым замглавы МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Сергеем Пересадой.

"Он сейчас вам просто говорит неправду, врет, по-простому говоря, когда заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус [Украины]", - сказал глава МИД РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский не стал договариваться с РФ, когда она выдвигала предложения об обеспечении безопасности в регионе, и упустил возможности.

"Мы предлагали любые варианты обеспечения безопасности. Президент [РФ Владимир] Путин об этом говорил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном. Он прямо сказал: расширение НАТО неприемлемо, но мы хотим искать совместными переговорами, совместными усилиями такие варианты обеспечения безопасности, которые будут гарантировать соответствующие условия, соответствующие возможности и требования для Украины, для европейских стран и, конечно, для Российской Федерации. <…> Поэтому упущенные возможности президента Зеленского хорошо известны, и не надо сейчас валить с больной головы на здоровую", - сказал глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы народ Украины был независим, а власть страны - представительна.

"Мы будем смотреть в зависимости от обстоятельств, как сказал президент России Владимир Путин. Он подтвердил еще раз, что мы заинтересованы в том, чтобы украинский народ был независимым, чтобы он имел правительство, которое будет представлять все его многообразие и чтобы он не был в ситуации, когда он находится под полным внешним управлением, заточенным на то, чтобы поощрять неонацизм, геноцид русских, использовать Украину как инструмент сдерживания России", - сказал Лавров.