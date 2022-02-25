Песков назвал готовность Киева к переговорам с Москвой движением в сторону позитива

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Кремль обратил внимание на заявление Киева о готовности переговоров с Москвой, его предстоит проанализировать, но в целом это является движением в сторону позитива. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В пятницу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил агентству Reuters, что Киев стремится к миру и готов обсуждать с Москвой нейтральный статус Украины, если такая возможность существует.

"Это новое заявление. Мы обратили на него внимание. Скорее это движение в сторону позитива. Теперь нам предстоит его проанализировать", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков не стал ничего говорить о том, могут ли в ближайшее время состояться контакты президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. "Сейчас я не могу об этом ничего сказать", - ответил он на соответствующий вопрос.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.