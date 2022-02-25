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Военная операция на Украине

Кремль ожидал скоординированного ответа других стран на действия РФ по защите Донбасса

Вопрос о возможных сроках военной операции пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перенаправил в Минобороны

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Кремль ожидал скоординированного ответа мирового сообщества на действия России по защите республик Донбасса.

"Ждали", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, отвечая на вопрос журналистов, ожидали ли в Москве такую скоординированную реакцию других стран на решения РФ по Донбассу.

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По его словам, Кремль рассчитывает, что по мере понимания вынужденности операции РФ по защите Донбасса период нормализации отношений РФ с мировым сообществом наступит.

"По мере того, как будет наступать понимание вынужденности этой операции, неизбежности твердых, решительных действий со стороны России для обеспечения своей безопасности, так или иначе период нормализации наступит", - сказал Песков.

При этом представитель Кремля перенаправил в Минобороны вопрос о возможных сроках операции в Донбассе.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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