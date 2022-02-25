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Лавров заявил, что Россия не позволит неонацистам править на Украине

РФ не позволит неонацистам править на Украине - Лавров.

Молния
Путин поблагодарил Асада за поддержку российской военной операции по защите Донбасса
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