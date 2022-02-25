Нарышкин: военная операция на Украине - результат игнорирования интересов России

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Военная операция на Украине - результат тотального игнорирования Западом интересов РФ в области безопасности. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в эфире телеканала "Россия-24".

"Специальная военная операция по спасению жителей Донецкой и Луганской народных республик - это результат длительного и тотального игнорирования Западом объективных интересов нашей страны в области безопасности", - сказал он.

Специальная военная операция России в короткое время установит мир и предотвратит более масштабный конфликт в Европе, добавил он. "Специальная военная операция в короткое время восстановит мир на Украине и предотвратит потенциально более масштабный военный конфликт в Европе", - сказал Нарышкин.

РФ вынуждена защищать себя и своих союзников самостоятельно, добавил глава СВР. "В ходе последней бесплодной серии переговоров с западными лидерами российское руководство убедилось, что заложенный в документах ОБСЕ принцип равных гарантий безопасности для всех членов этой организации - пустой звук для США и других членов НАТО. Мы вынуждены защищать себя и наших союзников самостоятельно", - сказал он.

В этой связи глава СВР отметил, что на Западе любят иронизировать над терпением русских, "и это правда, но и оно не безгранично". Так, по его словам, начатая Россией специальная военная операция по спасению жителей ДНР и ЛНР стала результатом "длительного и тотального игнорирования Западом интересов страны в области безопасности". "На протяжении 20-25 лет мы беспрестанно указывали западным коллегам на недопустимость приближения к нашим границам наступательной инфраструктуры блока НАТО", - подчеркнул он.

Глава СВР отметил, что Запад любит иронизировать над "терпением русских", но терпение России не безгранично.

"На Западе любят иронизировать над терпением русских, и это правда, но и оно не безгранично. В ходе последней бесплодной серии переговоров с западными лидерами российское руководство убедилось, что заложенный в документах ОБСЕ принцип равных гарантий безопасности для всех членов этой организации - пустой звук для США и других членов НАТО", - сказал Нарышкин.

"Россия на может допустить превращения Украины в занесенный над нами кинжал в руках Вашингтона. Единственный путь к этому сегодня - это демилитаризация, денацификация и нейтральный статус украинского государства. Специальная военная операция в короткое время восстановит мир на Украине и предотвратит потенциально более масштабный военный конфликт в Европе", - сказал он.