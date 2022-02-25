Лавров: Россия готова к переговорам в любой момент, когда ВС Украины сложат оружие

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия готова к переговорам в любой момент, когда Вооруженные силы Украины сложат оружие, никто не собирается на них нападать и угнетать. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с первым заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой и руководителем МИД ЛНР Владиславом Дейнего.

"К переговорам мы готовы в любой момент, как только Вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента, прекратят сопротивление, сложат оружие. Никто на них не собирается нападать, никто их не собирается угнетать, пусть возвращаются в семьи, а украинскому народу давайте предоставим все вместе возможность определить свою судьбу", - сказал он.

При этом Лавров отметил, что Россия всегда выступала за продолжение переговорного процесса и шанс на это сохранялся до последнего. "Еще месяц назад я докладывал президенту [РФ Владимиру] Путину о том, какая реакция последовала от наших коллег в Североатлантическом альянсе, прежде всего в США, на наши предложения согласовать справедливые гарантии безопасности, которые обеспечивали бы эти гарантии по-честному на основе тех решений, которые принимались в ОБСЕ на высшем уровне. Именно по-честному, а не по-жульнически, как эти гарантии пытался интерпретировать коллективный Запад", - продолжил глава российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, министр отметил, что бесстыдство - известная черта некоторых западных коллег, но в ситуации с Украиной оно вышло за пределы возможного.

"У нас нет недостатка в переговорах, но, когда переговоры подменяются откровенным саботажем и когда параллельно Россия обвиняется в том, что, оказывается, она должна выполнять минские договоренности, вы знаете, бесстыдство - в общем-то известная черта некоторых наших западных коллег, но в данном случае оно вышло за пределы возможного, за пределы допустимого, потому что оно сопровождалось постоянным ухудшением положения русскоязычного населения на Украине", - подчеркнул он.

"Я уже приводил примеры, что сделали с русским языком, русским образованием, Русской православной церковью. Примерьте на свои традиции, я обращаюсь сейчас к нашим западным коллегам. Если они примерили бы это на свои традиции, они бы поняли, что терпеть такое невозможно", - резюмировал Лавров.