Россия готовит фотовыставку о геноциде в отношении жителей Донбасса к сессии СПЧ ООН

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МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российская сторона на следующей неделе проведет специальную фотовыставку для участников сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), рассказывающую о проявлениях геноцида в отношении жителей Донбасса за 8 лет конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая в пятницу переговоры с главой МИД Луганской Народной Республики (ЛНР) Владиславом Дейнего и первым замглавы МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Сергеем Пересадой.

Представители республик передали российскому министру книгу "Расстроенное детство Донбасса" со свидетельствами преступлений киевского режима.

"У нас эта книга все равно будет, но, главное, чтобы была не у нас, а у представителей так называемого международного сообщества, которое сейчас дружно, хором опровергает то, что на Украине происходит очевидное проявление геноцида, - сказал Лавров. - Буквально на следующей неделе состоится очередная сессия Совета ООН по правам [человека]. Мы готовим специальную фотовыставку для участников этой сессии и пригласим их всех обязательно накануне открытия этого мероприятия".

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

В четверг утром Путин объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщало, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.