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Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Председатель КНР призвал сформировать эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности

ПЕКИН, 25 февраля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая.

"Председатель КНР Си Цзиньпин 25 февраля во второй половине дня провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным", - передает телеканал.

Си Цзиньпин в разговоре с Путиным призвал сформировать эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности.

Китай выступает за урегулирование между Россией и Украиной путем переговоров.

Си Цзиньпин и Путин обменялись мнениями по ситуации на Украине.

Путин проинформировал Си Цзиньпина об истории украинского вопроса и военной спецоперации на востоке Украины.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитай
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