Лавров: Россия хочет, чтобы все народы Украины могли свободно определить свою судьбу

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия противодействует попыткам загнать народы Украины в тиски бандеровской пропаганды и выступает за их свободный выбор своей будущей судьбы. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с первым заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой и руководителем МИД ЛНР Владиславом Дейнего.

"Мы хотим, чтобы украинский народ или, как сказал президент [России Владимир] Путин, все народы, проживающие на территории современной Украины, имели возможность свободно, без попыток загонять их в тиски бандеровской психологии, определить свою будущую судьбу", - отметил он.

"Россия обеспечит демилитаризацию Украины, - подчеркнул министр. - Россия обеспечит денацификацию Украины. Мы слишком страдали от нацизма, и украинский народ слишком страдал от нацизма, чтобы на это все можно было закрывать глаза".

Коснувшись более подробно темы демилитаризации, глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на высказывания американских генералов и полковников, которые, "уходя в отставку, начинают говорить правду". "Они все заявляют в один голос практически, что США никогда бы не потерпели размещение вооружений, которые вели бы к милитаризации их ближайшего окружения", - указал Лавров.

Глава МИД РФ вспомнил также слова бывшего представителя США в НАТО Иво Даалдера относительно принятого в 2008 году решения Бухарестского саммита Североатлантического альянса открыть Украине и Грузии двери для присоединения к этому блоку. "Даалдер впоследствии назвал это решение Бухареста крупнейшей ошибкой в истории альянса. Без всяких эвфемизмов", - констатировал он.

Предупреждение Путина

О желании украинцев быть одновременно и с Востоком, и с Западом "надо было думать с самого начала, когда в 2008 году президент Путин на саммите Россия - НАТО в Бухаресте предупреждал о том, чтобы члены Североатлантического альянса трижды подумали, прежде чем записывать с гордостью, что Украина и Грузия будут в НАТО, а ему преподносили это как какой-то величайший компромисс, который удался Германии и Франции и которым заменили американское предложение о том, чтобы сразу объявить о предоставлении Украине и Грузии плана действий для членства", продолжил Лавров.

Министр напомнил о том, что глава российского государства призывал тогда западных партнеров образумиться и не обращаться так легкомысленно с независимой страной, которая находилась еще только в процессе укрепления своей независимости. По его словам, президент РФ обратил внимание на то, насколько хрупким являлось на тот момент украинское государство и насколько бережно нужно было к нему относиться.

"Но наши натовские коллеги без всяких эвфемизмов полезли напролом, имея однозначную цель - подчинить русскоязычный, русскокультурный восток Украины прозападному бандеровскому менталитету. Для меня очевидно, что именно тогда эта цель уже была поставлена", - подчеркнул глава МИД РФ.