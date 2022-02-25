Посольство РФ: группа наблюдателей прибыла в Туркмению для мониторинга за выборами

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Группа международных наблюдателей прибыла в пятницу в Туркмению из Москвы для мониторинга за предстоящими президентскими выборами. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении посольства России в Туркмении.

Как отмечается в сообщении, "на состоявшемся 25 февраля очередном рейсе российской авиакомпании S7 по маршруту Москва - Туркменабад - Москва <...> в Туркменистан прибыла группа международных наблюдателей".

Кроме того, в РФ вывозным рейсом из Туркмении, организованным в связи с приостановкой регулярного транспортного сообщения между странами из-за пандемии, вылетели 170 человек.

11 февраля действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на заседании верхней палаты парламента заявил, что пришло время уступить дорогу во власть молодым. Он подчеркнул, что два года назад достиг возраста пророка Мухаммеда (63 года) и теперь принял "непростое решение". На следующий день Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов объявила, что на 12 марта назначены внеочередные президентские выборы. 14 февраля в стране стартовала избирательная кампания. Первым кандидатом в президенты был зарегистрирован Сердар Бердымухамедов.