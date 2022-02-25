Кадыров: порядка 70 тыс. силовиков из Чечни готовы добровольно сражаться на Украине

ГРОЗНЫЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Около 70 тыс. силовиков из Чечни готовы добровольно направиться на Украину, но пока никаких решений о переброске принято не было. Об этом заявил журналистам в пятницу глава региона Рамзан Кадыров после встречи с сотрудниками силовых структур в Грозном, где собрались около 12 тыс. человек.

"Мы еще раз собрались, чтобы показать, что мы поддерживаем полностью решение верховного главнокомандующего и мы не подведем, мы выполним любой приказ, мы готовы на это, мы готовились, готовы и будем готовиться всегда. <...> Около 12 тыс. [собрались в Грозном], а так по списку у нас 70 тыс. человек готовы добровольно сражаться за наше государство", - сказал он.

Глава Чечни отметил, что добровольцы готовы выехать на любую специальную операцию на любой территории, чтобы обезопасить Россию. "Мы пока никого не перебрасываем, наши сотрудники выполняют поставленные задачи верховным главнокомандующим на своих объектах, где должны быть", - добавил он.